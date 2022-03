VIDEO | President Karis: kõik, kes jäävad praegu ükskõikseks, valivad ajaloos vale poole ja on selle sõja kaassüüdlased

"Putini algatatud sõda Ukraina ja ukrainlaste vastu on koletu, brutaalne, arusaamatu. See on kuritegu. Sellise kurjusega võitlusse astumine on meie ainumõeldav vastus. Kõik, kes jäävad praegu ükskõikseks, valivad ajaloos vale poole ja on selle sõja kaassüüdlased."

"Me imeteleme teie vaprust, millega kaitsete oma riigi iga meetrit. Ma langetan pea kõigi ohvrite ees. Minu kaastunne kuulub kõigile, kes on Putini alustatud sõjas kaotanud lähedased ja muremõtted on nendega, kes selle sõja tõttu muutusid põgenikeks," märkis riigipea.

"See ei ole Vene ja Ukraina rahva sõda. See on Putini sõda. Putin on juba selle sõja kaotanud. Ukraina on juba selle sõja võitnud. Putin on kaotanud, sest tal ei ole õigus. Ukraina on võitnud, sel teil on õigus. Kogu demokraatlik maailm toetab teid, kuni agressor on Ukrainast välja löödud."