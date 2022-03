VIDEO | Kõlvart võttis Ukraina toetuslindi rinnast ära: inimesed ootavad meilt tegusid, mitte loosungeid

Miks Kõlvart suuremaks esinemiseks lindi rinnast ära võttis? „Mulle tundub, et see, mida täna inimesed meie poolt reaalselt ootavad, on teod, mitte loosungid,” vastas Kõlvart ja rääkis sellest, kuidas tal on hea meel, et Tallinn leidis kiiresti võimaluse teha koostööd riigiga, et luua sõjapõgenike vastuvõtukeskus. „Täna näitame, kuidas mõne päeva jooksul on võimalik luua süsteem, mis annab võimaluse inimesi aidata.”