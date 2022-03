VIDEO | Liimets välisministrite kohtumisest: Ukrainale hävitajate andmist otseselt ei arutatud, otsuseid pole

Tollel kohtumisel viibis ka Eesti välisminister Eva-Maria Liimets, kelle sõnul ei olnud kohtumisel otseselt juttu sellest, et Poola, Bulgaaria ja Slovakkia saadaks hävituslennukeid Ukrainasse.

"Väga keeruline on kommenteerida, kust see viga sisse tuli, sest praegu tõepoolest mängitakse ka ideede, et mida ja kuidas, aga kokkulepped on ikkagi konkreetselt selle üle, mida riik on otsustanud anda. Selliseid otsuseid minu teada ei ole olnud ja Bulgaaria ei ole kinnitanud seda otsust," ütles Liimets.

Liimets kinnitas, et Ukrainale õhutõrje pakkumise küsimust arutatakse kindlasti edasi, sest see on asi, mida Ukraina on enim soovinud. "Ukraina saadik ütles, et see on üks põhi asi, mida nemad praegu vajavad. Kindlasti seda küsimust arutatakse, aga millise tulemuseni jõuavad need riigid, kellel see võimekus on, ei oska mina täna öelda," ütles Liimets.

Josep Borrell teatas toona, et Euroopa Liit toetab Ukrainat lähiajal 500 miljoni euroga, millest 450 miljoni eest saadetakse Ukrainale relvasid, 50 miljoni eest soetatakse aga kütust ja kaitsevarustust. Ta rõhutas pühapäevasel pressikonverentsil, et EL-i riigid ei aita Ukrainat ainult laskemoonaga, vaid tarnivad Ukrainale ka relvasid, sealhulgas hävituslennukeid.

Eestlased Ukrainas

Tänasel välisministeeriumi pressikonverentsil ütles konsulaarosakonna peadirektor Tiina Nirk, et hetkel viibib Ukrainas teadaolevalt veel 66 inimest, kellest 22 ei soovi riigist lahkuda. "Nad on öelnud, et neil on hetkel turvaline olla ja nad ei soovi lahkuda," ütles Nirk Delfile.

Nendele inimestele, kes on väljendanud, et soovivad Ukrainast lahkuda saab välisministeerium anda ainult soovitusi. "Kas siis autoga lääne poole sõita, kui neil autot ei ole, siis koostöös Läti välisministeeriumiga on võimalik nende busside peale eesti kodanikke panna ja kõige parem viis on rongiga," ütles Nirk.

Välisministeeriumi poole on pöördunud ka inimesi, kes soovivad praegu Ukrainasse sõita. "Erinevad põhjused on: mõned inimesed soovivad appi minna, mõned inimesed on avaldanud soovi, et peaks Ukraina sõjaväele appi minema, aga me oleme palunud kõikides nendes küsimustes pöörduda Ukraina saatkonna poole," ütles Nirk ning lisas, et välisministeerium seda ei vahenda, kuidas inimesed aidata saaks. Nirki sõnul ei ole keegi pöördunud välisministeeriumi poole sooviga ise Ukrainasse sõdima minna.