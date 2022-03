VIDEO | Kaitseväe luurekeskuse ülem Grosberg: vaba liikumiskoridor Ukrainast läände sõltub Valgevene vägedest

Sõjauudiseid ja Ukraina kaarti jälgivatele vaatajatele on viimastel päevadel kahtlemata valmistanud peamurdmist küsimus, miks on Ukraina lääneosas veel sõjaline vaikus. Läänest tulevad riiki sisse abisaadetised ja sinna põgenevad tsiviilelanikud. Miks ei ole läänekoridori veel purustatud? Ja millal see juhtub?

"Tõenäoline põhjus on vägede puudus," ütles kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg. "Vene väed on kontsentreeritud praegu Ida-Ukrainasse ja Krimmi piirkonda. Läänekoridori saaks kõrvaldada Valgevene üksuste rakendamisega, aga seda pole siiani tehtud, kuigi see oleks kolonel Grosbergi sõnul Valgevene vägede kasutamiseks kõige mõistlikum väljund.

Ida-Ukraina osas on ta nõus eile Päevalehele intervjuu andnud brigaadikindral Vahur Karusega, kes ütles välja, et Ukrainal on peatselt vaja valida, kas kaitsta Kiievit või Ida-Ukrainat. Vene väed võivad edu korral vaid mõnepäevase liikumisega Ida-Ukraina Dnipro-Harkivi suunal liikudes nn kotti tõmmata ja jätta Ida-Ukrainas võitlevad väed pidama surmaheitlust kuni laskemoon otsa saab.

"Kottitõmbamine on strateegiline dilemma. On ukrainlaste otsustada, kas tõmmata idast väed ära ja viia Kiievi kaitsele või kindlustada seda, et jäädakse sinna ja võideldakse viimase meheni. Mis otsus tuleb, ei tea," analüüsis Grosberg. Õnneks on Ukrainal selleni veel natuke aega. "Tõenäolisim on, et Harkivi piirkonnast peavad venelased enne julgelt läbi saama, linn peab olema kontrolli all. Ma arvan, et enne seda ei lähe üksused kotti, aga oht on suur," ütles ta.

USA mõttekoda ISW kirjutas viimases ööpäevahinnangus, et seda lähema 72 tunni jooksul ei juhtu. Sellega on kolonel Grosberg nõus. "Jah, tahaks loota. Aga sõltub sellest, kui ruttu suudavad Vene väed Kiievi peale liikuda. Praegu on nad 200 km piirist, Kiievini on veel teist sama palju. Viis päeva võiksid nad veel vastu pidada küll," arvas ta.

Kas üleeile sõtta astunud Vene kaheksanda armeee üksused on viimane värske jõud, mis Venemaal välja panna? "Laias laastus jah. Armeedepõhiseid üksusi rohkem ei ole," ütles kolonel Grosberg.