Keskerakond: kinnitame volikogus üle Ühtse Venemaa koostööprotokolli kehtetuse

"Ligi kaks kümnendit tagasi Eesti Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel sõlmitud koostööprotokollis välja toodud tegevusi ei ole sisuliselt toimunud ja see dokument on kehtetu," ütles Keskerakonna volikogu esimees Tõnis Mölder. "Olukorras, kus Putini juhitud režiim on alustanud sõda iseseisva Ukraina vastu ning läinud sellega karmi vastuollu rahvusvahelise õigusega, peame vajalikuks selgelt ja üheselt üle kinnitada koostööprotokolli lõppemist.“