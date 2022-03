Kas sina tead, mis ühendab Lenna Kuurmaad ja Magnus Kirti?

Magnus Kirt tunnistab, et on Chaga brändiga end sidunud, sest Chagal on väga lahe ja kokkuhoidev tiim. „Neil on suured ambitsioonid ja kõrged sihid. Kindlasti mängib olulist rolli see, et Chaga on mu kodukandi ettevõte. Ma ei saa öelda, et see on olnud ainult minu otsus end Chagaga siduda. Pigem on mul olnud privileeg, et Chaga mind märkas ja veel väga keerulisel perioodil. Nad olid nõus mind aitama ja üheskoos edasi liikuma,“ räägib Magnus jõudmisest Chaga perekonna liikmeks.