VIDEO ja BLOGI | Eesti suursaadik Ukrainas: Ukraina kontrollposti valvurid võtsid mind vastu kallistustega

Eesti suursaadik Ukrainas Kaimo Kuusk märkis, et Ukrainas küsiti näiteks restoranis passi. Just tavalist, mitte koroonapassi. Lisaks uurisid kontrollpostis patrullinud jahimehed diplomaadi numbrimärgi peale, kust Kuusk pärit on. Saanud teada, et ta on Eesti suursaadik, langesid nad Kuusele kaela. Kuusk kinnitas, et kohalike kaitsetahe on kõrge ning ukrainlased on motiveeritud oma riiki kaitsma.