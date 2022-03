Navalnõi kutsus võitlema „meie ilmsegelt hullumeelse tsaari” valla päästetud sõja vastu

„Meie – Venemaa – tahame olla rahu riik. Kahjuks nimetaksid vähesed meid nüüd selleks. Aga ärgem vähemalt muutugem hirmunud vaikivate inimeste riigiks. Argpükste riigiks, kes teesklevad, et ei märka agressiivset sõda Ukraina vastu, mille on valla päästnud meie ilmselgelt hullumeelne tsaar.

Mina ei saa, ei taha vait olla ega jää vait vaadates, kuidas pseudoajalooline mõttetus saja aasta tagustest sündmustest on muutunud ettekäändeks, et venelased tapaksid ukrainlasi ja et ukrainlased tapaksid ennast kaitstes venelasi.

On 21. sajandi kolmas aastakümme ja me vaatame uudiseid tankides ja pommitatud majades põlevatest inimestest. Me vaatame televisioonis uudiseid tõelistest ähvardustest alustada tuumasõda.

Mina olen Nõukogude Liidust. Ma sündisin seal. Ja peamine hüüdlause sealt – minu lapsepõlvest – oli „võidelge rahu eest”. Ma kutsun kõiki minema tänavatele ja võitlema rahu eest.

Putin ei ole Venemaa. Ja kui praegu on Venemaal midagi, mille üle saab kõige rohkem uhke olla, on need 6824 inimest, kes on vahistatud, sest nad läksid ilma igasuguse üleskutseta plakatitega tänavatele, öeldes: „Ei sõjale”.

Öeldakse, et see, kes ei suuda meeleavaldusele minna ega riski selle eest vahistamisega, ei saa selleks ka üles kutsuda. Mina olen juba vanglas, nii et ma arvan, et mina võin.

Me ei saa enam oodata. Kus iganes te olete, Venemaal, Valgevenes või teisel pool maakera, minge igal nädalapäeval oma linna peaväljakule kell 14 argipäeviti ja vabadel päevadel.

Kui te olete välismaal, minge Venemaa saatkonna juurde. Kui te suudate organiseerida demonstratsiooni, tehke seda nädalavahetusel. Jah, võib-olla tuleb esimesel päeval tänavatele ainult mõni inimene. Ja teisel päeval veelgi vähem. Aga me peame, hambad ristis ja hirmust üle saades välja tulema ja nõudma sõjale lõppu. Iga vahistatu tuleb asendada kahe juurde tulnuga.

Kui sõja peatamiseks peame me endaga täitma vanglad ja autokongid, täidame me endaga vanglad ja autokongid.