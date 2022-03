Tule TalTechi magistriõppe infonädalale ja vali endale südamelähedane erial

Väga paljudel erialadel on sisseastumiseks vajalik vaid bakalaureusekraad, osadel õppekavadel võib eelnev eriala olla ka teisest valdkonnast ja ka teisest ülikoolist. Magistriõppe infonädal algab kõikehõlmava virtuaalse infotunniga Youtube’is esmaspäeval kell 18, kus TalTechi õppeosakond ja programmijuhid tutvustavad detailselt sisseastumistingimusi ning tehnikaülikoolis õppimise spetsiifikat.

TalTechi magistriprogrammid on värskelt uuenenud ja sihivad tööturu vajadusi, ülikooli lõpetajad on oodatud eksperdid tööturul ning nende palgatase on uuringute järgi teiste Eesti avalik-õiguslike ülikoolide lõpetajate palgatasemest kõrgem.