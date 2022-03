OTSEBLOGI | Žaporižžja tuumajaamas on tulekahju

Ukraina relvajõudude kindralstaabi teatel on sõja algusest alates Vene poolel hukkunud juba umbes 9000 sõjaväelast.

Vene väed ei luba tulekahju kustutada ja viiekordsest hoonest põleb kolm korrust. Kiirgustase piirkonnas on normaalne.

Tuumajaama juhtkond ja Ukraina energeetikaminister rõhutavad, et olukord on väga ohtlik, sest tulekahju on endiselt kustutamata ja ohustab reaktoreid.