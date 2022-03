Segadus sõnumites: Euroopa Liidu välja hõigatud abi hävituslennukite näol jääb Ukrainal saamata

Pühapäeva õhtul rääkis Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Josep Borrell pärast kohtumist EL-i välisministrite ja Ukraina välisministri Dmõtro Kulebaga, et EL saadab Ukrainasse muuhulgas ka hävituslennukeid.

Borrell teatas toona, et Euroopa Liit toetab Ukrainat lähiajal 500 miljoni euroga, millest 450 miljoni eest saadetakse Ukrainale relvasid, 50 miljoni eest soetatakse aga kütust ja kaitsevarustust.

Borrell rõhutas pühapäevasel pressikonverentsil, et EL-i riigid ei aita Ukrainat ainult laskemoonaga, vaid tarnivad Ukrainale ka relvasid, sealhulgas hävituslennukeid. “Kuleba ütles, et Ukrainal on vaja hävituslennukeid, mida nende armee oskaks ka käsitseda,” rääkis Borrell pressikonverentsil. “Ja mitmel liikmesriigil on sellised lennukid.”

Esmaspäeval pehmendas Borrell mõneti oma väljaütlemist ning selgitas, et hävituslennukid ei tuleks otse Euroopa Liidult, vaid neid annetaksid liikmesriigid iseseisvalt ja Ukrainaga kahepoolsetesse lepingutesse astudes.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela tõdes teisipäeva õhtul Delfile, et pall on tänaseks konkreetsete riikide käes, kellele sobivad hävituslennukid kuuluvad. “See on liikmesriikide enda otsus, mis relvi nad saavad jagada,” ütles Loonela.

Ta lisas, et nn rahurahastu on välja hõigatud summades endiselt jõus - EL eraldab 450 miljonit eurot Ukrainale relvade tarnimiseks ning 50 miljonit eurot muuks abiks. Samuti on tänaseks käivitunud pühapäeval kokku lepitud SWIFT-i meede, mis seisnes Venemaa välja viskamises pangandussüsteemist.

Borrelli jutt Ukrainale tarnitavatest hävituslennukitest läks pühapäeva õhtul aga lootusetult lendu, kui seda kajastasid nimekad meediaväljaanded üle maailma.