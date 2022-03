Kaja Kallas vestluses Kamala Harrisega: ka Valgevene peab vastutusele võtma Ukraina vastu suunatud agressiooni eest

„Vaid loetud päevad tagasi maandusid Ämari lennubaasil USA hävituslennukid F-35. See on selge signaal, et meie suurima liitlase toetus Eesti julgeolekule on vankumatu,“ ütles peaminister Kallas pärast vestlust. Kallase sõnul tähendab Venemaa ja Valgevene massiivne agressioon Ukrainas, et nii meie regiooni kui kogu Euroopa julgeolek on muutunud. „Seetõttu on NATO käivitanud kaitseplaanid ja kohaneb. Meie eesmärk on püsiv ja senisest suurem NATO kohalolu Eestis,“ selgitas ta.