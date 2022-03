Ukraina president: kõneluste tingimuseks Venemaaga on vähemalt inimeste pommitamise lõpetamine

President Volodõmõr Zelenskõi kirjeldas, et Vene okupandid pommitavad praegu Ukraina suuremates linnades tsiviilrajatisi, et võimaldada Vene delegatsioonil avaldada Ukrainale läbirääkimisteks suuremat survet. "Nii ei saa pidada ratsionaalseid ja tasakaalustatud arutelusid vaherahu üle," kinnitas ta.

Samas on presidendi sõnul endiselt mõistetamatu, miks NATO ei sulge Ukraina õhuruumi. "See ei oleks NATO riikide kaasamine sõtta. Kui aus olla, siis ei ole sõjas ammu enam ainult Ukraina ja Venemaa. See sõda on ulatuslikum," kinnitas Ukraina president.