President Karis: NATOs tegutsevad kõik liitlased alati põhimõttel, üks kõiki ja kõik ühe eest

Briti peaministri ja NATO peasekretäri tänased kiirvisiidid Eestisse on president Karise sõnul oluline toetusavaldus Eestile ja kogu NATO idatiivale. „Kõik, kes tahavad ja kes ka ei taha, näevad selgelt – liitlased seisavad kindlalt meie kõrval. See on eriti oluline praegu, kui Putin peab Euroopa südames Ukraina vastu kuritegelikku ja julma sõda, kus pommi- ja raketilöökide alla sattunud linnades hukkuvad tsiviilisikud,“ sõnas president Karis.

Eesti riigipea rõhutas, et vastuseks Putini sõjale Ukraina vastu on vaja nähtavalt ja usutavalt tugevdada NATO liitlaste kohalolekut alliansi nn idatiiva riikides, ka Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas, nii maal kui õhus.

„Maailma, Euroopa ja muidugi ka meie piirkonna julgeolekupilt on Putini sõjaotsusega radikaalselt muutnud ning NATO, Ühendkuningriigid ja teised liitlased on valmis sellele kiiresti ja jõuliselt reageerima. Esimesed täiendavad Briti kontingendi elemendid on juba jõudnud Eestisse ning lähipäevil täieneb see veelgi,“ lausus Eesti riigipea.