Europarlament nõuab Venemaale veelgi karmimat sanktsioonipaketti

• EL peab töötama selle nimel, et anda Ukrainale kandidaatriigi staatus.

Teisipäeval vastu võetud resolutsioonis mõistab parlament karmilt ja ühemõtteliselt hukka Venemaa ebaseadusliku sissetungi Ukrainasse ja nõuab, et Kreml lõpetaks koheselt igasuguse sõjategevuse. Samuti mõistab parlament hukka Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka rolli selles rünnakus.

Venemaa retoorika, mis vihjab massihävitusrelvade kasutamise võimalusele, on lubamatu, rõhutab resolutsioon ning hoiatab Venemaad konflikti tuumaähvardusega teravdamise eest.

ELi institutsioonid peavad töötama selle nimel, et anda Ukrainale ELi kandidaatriigi staatus kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikliga 49. Samal ajal peab EL jätkama Ukraina integreerimist ELi siseturuga vastavalt ELi-Ukraina assotsieerimislepingule.

ELi sanktsioonide kiire vastuvõtmine on kiiduväärne, tõdeb parlament, ent rõhutab, et piiranguid tuleb veelgi karmistada, et Venemaa majandust ja tööstust strateegiliselt nõrgestada. Eelkõige tuleb piirata Venemaa kõige olulisemate ekspordikaupade, sealhulgas nafta ja gaasi importi. ELi uued investeeringud Venemaale ja Venemaa uued investeeringud ELi tuleb keelata. Kõik Venemaa pangad peavad jääma välja Euroopa finantssüsteemist ja riik tuleb heita välja SWIFT-süsteemist.