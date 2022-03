Euroopa Parlament: Venemaa rünnak Ukraina vastu tähistab Euroopa jaoks uue ajastu algust

Teisipäeval toimus Brüsselis Euroopa Parlamendi erakorraline täiskogu, millel arutati Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse. Videokõne vahendusel võtsid istungil sõna Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ja ülemraada spiiker Ruslan Stefanšuk. Arutelul osalesid ka Euroopa Ülemkogu ja komisjoni presidendid Charles Michel ja Ursula von der Leyen ning ELi välispoliitika juht Josep Borrell.

Parlamendi president Roberta Metsola ütles arutelu avades: „Meie tänast istungit varjutab Putini sõja tume vari. Meie ei provotseerinud seda sõda. Meie ei alustanud seda sõda. See on ennekuulmatu sissetung suveräänsesse ja sõltumatusse riiki. Euroopa Parlamendi nimel mõistan ma ühemõtteliselt hukka Venemaa sõjalise agressiooni Ukraina vastu ning väljendan solidaarsust kõigi kannatanute ja tapetutega.

Me seisame sellele agressioonile vastu. Me ei pööra pilku kõrvale, kui inimesed, kes võitlevad tänavatel meie väärtuste eest, seisavad silmitsi Putini tohutu sõjamasinaga. Toetame Rahvusvahelise Kriminaalkohtu jurisdiktsiooni ja Ukrainas toime pandud sõjakuritegude uurimist. Me võtame ta vastutusele," ütles Metsola.

Zelenskõi kutsus üles tõestama, et EL seisab koos Ukrainaga

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles "raketilöökide vaheajal", et parlament ja ELi juhid peavad nüüd "tõestama, et EL on koos Ukrainaga" ning jätkas: "täna räägin ma Ukraina kodanike nimel, kes kaitsevad oma riiki ülima hinnaga.”

Rääkides rünnakust Harkivile, sõnas Zelenskõi: "see on linn, kus asub meie riigi suurim väljak, mis kannab nime Vabaduse väljak. Täna hommikul tabas Vabaduse väljakut kaks raketti, mis tapsid kümneid inimesi. See on hind, mida me oma vabaduse eest maksame. Nüüdsest on iga väljak igas Ukraina linnas Vabaduse väljak.