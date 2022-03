Venemaa on karmistamas seadusi. „Valeinfo” eest ähvardab kuni 15-aastane vanglakaristus

Paljud Venemaa sporditähed, kultuuritegelased ja ärimehed on mõistnud Ukraina ründamise hukka. Avaliku pöördumise on teinud üle 6000 arsti, 4366 õpetajat, lisaks sajad teadlased ja teadusajakirjanikud. Sõna on võtnud ka Vene riigiduuma saadik kommunist Oleg Smolin: „Arvan, et sõda tuleks kohe lõpetada. Hääletades Donetski ja Luhanski rahvavabariikide tunnustamise poolt, hääletasin rahu, mitte sõja poolt. Et Venemaa saaks kilbiks Donbassi pommitamise vastu, mitte selleks, et Kiievit pommitataks,” kirjutas ta oma Telegrami kanalis.

6000 protestijat on arreteeritud

ÜRO kliimakonverentsil vabandas Venemaa delegatsiooni juht Oleg Anissimov Ukraina ründamise pärast. „Vabandan kõigi venelaste nimel, et konflikti ei suudetud ära hoida. Mul pole õnnestunud leida Ukraina ründamiseks ühtki õigustust,” ütles ta.

Suuremates linnades on toimunud ka sõjavastased meeleavaldused. Kõiki selliseid seisukohavõtte käsitletakse sisuliselt riigireetmisena, sest Vladimir Putini ametliku retoorika kohaselt on tegu „rahuvalve erioperatsiooniga”. Meediaväljaannetel on keelatud kasutada isegi sõnu „rünnak”, „sõda” ja „sissetung”. Arreteeritud on juba üle 6000 rahumeelse protestija, kelle süüks on näiteks plakat kirjaga „Ei sõjale”.