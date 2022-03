VIDEO | Ukraina ajakirjanik puhkes pisaratesse, kui küsis Boris Johnsonilt lennukeelutsooni puudumise kohta Ukrainas

"Ukraina inimesed paluvad meeleheitlikult, et Lääs kaitseks meie taevast. Me palume lennukeelutsooni. Te ütlete, et vastuseks vallandab see kolmanda maailmasõja, kuid mis on alternatiiv? Jälgida, kuidas meie lapsed - lennukite asemel - kaitsevad NATOt rakettide ja pommide eest?" küsis Kaleniuk