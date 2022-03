Väliskomisjon: Ukraina palub rahvusvahelist abi võitluseks Venemaa agressiooniga

Komisjonile andsid ülevaate Ukraina parlamendi väliskomisjoni esimees Oleksandr Merezhko ja liige Mariia Ionova. Nad ütlesid, et Ukraina vajab Euroopa Liidu, NATO ja ÜRO riikide toetust, et sulgeda õhuruum Ukraina suuremate linnade kohal ja palusid selle saavutamiseks kõikide riikide diplomaatilist toetust.

Komisjoni esimees Marko Mihkelson kinnitas, et rahvusvaheline abi Ukrainale kasvab tundidega. „Seda ei oleks isegi veel 10 päeva varem ette kujutanud, aga praegu surve kasvab, olukord muutub tundidega ja toetajaid tuleb juurde. Samuti on loota, et see mõjutab ka rahvusvahelisi organisatsioone nagu Punast Rist, kes hetkel pole olnud suutelised tagama humanitaartoetust Venemaa pommirünnakute alla jäänud linnades,“ ütles Mihkelson.

Mihkelsoni sõnul kinnitati komisjoni liikmetele, et Vene sõjavägi on ümber piiranud mitmed linnad nagu Harkiv, Sumõ, Tšernihiv, Herson, Mariupol ning on alustanud valimatult elurajoonide pommitamist. „Inimesed on tänaval ja karjuvad sõduritele, et need on meie tänavad, see on meie linn, minge minema,“ vahendas ta Ionova sõnu.

Mihkelsoni sõnul oli dramaatiline kuulda Ukraina kolleegide kirjeldusi Venemaa sõjakuritegudest, kuid samas on Ukraina armee ja elanikud täis võitlusvaimu ega alistu.

„Meie Ukraina kolleegid palusid avalda survet kõigile Euroopa riikidele, et nad ei müüks Venemaale kütust,“ sõnas komisjoni aseesimees Mihhail Lotman. Ta lisas, et samal ajal vajab Ukraina ise kütust, et tsiviilelanikke evakueerida, humanitaarabi laiali jagada ning sõjategevuse piirkonda relvastust viia.

Veel palusid ukrainlased Lotmani sõnul abi võitluseks Venemaa propagandaga. Samuti märkisid nad, et Venemaa šantažeerib Euroopat tuumajaamaade ohuga.

Mihkelsoni sõnul rääkisid Ukraina kolleegid, et Putinil on võimatu Ukrainas võimule saada, sest Ukraina rahvas on võitlusvaimu täis ja vaja oleks miljoneid Vene sõjaväelasi, et saavutada Ukraina üle püsiv kontroll.