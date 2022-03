Sõda Ukrainas on arusaadavalt pannud inimesed otsima ohutut elupaika. Osa sõjapõgenikest on ka juba Eestisse jõudnud, kaks bussi 80-90 inimesega peaks veel täna Eestisse jõudma. Mändmaa rääkis, et kui inimesed siia jõuavad, siis nad lähevad kas oma lähedaste juurde või majutuskohta. Mändmaa selgitas, et paljudel on mõni sõber või sugulane juba Eestis elamas, kes tuleb bussile vastu.