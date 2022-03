Zelenskõi Euroopa Parlamendile: tõestage, et olete meiega

„Ma ei saa öelda tere hommikust või tere pärastlõunast või tere õhtust. Sest iga päev ei ole see päev mõnede inimeste jaoks hea. Mõnede inimeste jaoks on see päev viimane,” ütles Zelenskõi.

„Ilma teieta on Ukraina üksik. Me oleme tõestanud oma tugevusi. Me oleme täpselt sama kui teie. Nii et tõestage, et olete meiega. Tõestage, et ei hülga meid. Tõestage, et olete tõesti eurooplased ja et elu võidab surma ja valgus võidab pimeduse,” ütles Zelenskõi.