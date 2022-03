Vene miljardärid kritiseerivad sõda. Üleskutsed sõja lõpetamiseks ning lahendamiseks diplomaatia abil

Oleg Tinkov, Tinkoff panga asutaja (Forbes Real-Time andmetel varanduse suurus 1,8 miljardit dollarit): "Olles viimase kahe aasta jooksul kaks korda peaaegu teispoolsusesse jõudnud ning olles ise näinud, kui habras on elu! Kas see on ainus, mis meil on? Nüüd surevad Ukrainas iga päev süütud inimesi, see on mõeldamatu ja vastuvõetamatu! Riigid peaksid kulutama raha inimeste ravimiseks, vähktõve puudtavatele teadusuuringutele ning mitte sõjale. Me oleme selle sõja vastu!," arvas ta.

David Jakobavshvili, ärimees (varandus 2021. aasta lõpuks hinnanguliselt 700 miljonit dollarit). "Ma olen patsifist ja tegelen heategevust. Ma olen veendunud, et inimesed saavad kokkuleppele jõuda. Äri ja diplomaatia on alati võitnud igasuguseid sõdu. Võtame näiteks Poltaava lahingu. Selle lahingu ajal maabus Rootsis vene kaupmeeste väeosa ja Rootsi kaupmehed tulid Moskvasse ning osapooled leidsid ühise keele. Nagu me lapsena tavatsesime öelda, rahu maailmale!," kirjeldas Jakobavshvili.

Oleg Deripaska, En+ asutaja (Forbes Real-Time hinnangul vara väärtuseks 4 miljardit dollarit): "Rahu on väga oluline! Läbirääkimisi tuleb alustada niipea kui võimalik!," arvas Deripaska.

Alexander Tinkovan (varandus 2021. aasta lõpus 850 miljonit dollarit), M.Video poeketi asutaja: "Nobeli preemiat ei anta siiski mitte ilmaasjata. Vaja on teha vahet Venemaa valitsuse ja Venemaa rahva vahel." Oma Facebooki-postituses tsiteerib Tinkovan teksti Nobeli preemia laureaadi Dmitri Muratovi kõnest.

Aleksei Mordašov, Severstali, maailma suurima vineeritootja Sveza omanik. Forbes Real-Time varade suuruseks 28. veebruari seisuga hinnanguliselt - 26,1 miljardit dollarit): Praegu Ukrainas toimuv on kahe vennaliku rahva tragöödia. See on kohutav, et ukrainlased ja venelased surevad, inimesed kannatavad ja majandus on kokku varisemas. Me peame tegema kõik vajaliku, et leida võimalikult kiiresti väljapääs sellest konfliktist ja peatada verevalamine, et aidata kannatanud inimestel taastada normaalne elu," arvas Mordašov.