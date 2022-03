Keskerakond peab Midfieldile tagastama ligi miljon eurot keelatud annetusi

Keskerakonna väide, et Paavo Pettai tegi nende kasuks tasuta vabatahtlikku tööd, ei leidnud haldus- ja ringkonnakohtus tõendamist. Samuti ei pidanud kohtud usutavaks, et Keskerakond ei teadnud arvete esitamata jätmisest. Erakonna varasem käitumine näitas, et neil olid rahalised probleemid ja nad otsisid erinevaid võimalusi, kuidas hankida raha valimiskampaaniate tarvis reklaami eest tasumiseks. Seda kinnitasid ka Midfieldile antud garantiikirjad ja erakonna suurtoetajate laenud ning muud tõendid.

Ringkonnakohus nõustus halduskohtuga, et erakonnaseadus ei sätesta aegumistähtaega ega ka tähtaega, mille jooksul tuleb keelatud annetuse tagastamiseks ettekirjutus teha. Samuti ei saa praegusel juhul väita, et nõue on esitatud ülemäära pika aja tagant. Üldjuhul on keelatud annetuse uurimine ja tõendamine raskendatud, kuna selle varjamiseks kasutatakse konspiratsioonivõtteid. Ühtlasi tuleb arvestada keelatud annetuste võimalikku laiaulatuslikku mõju demokraatia toimimisele. ERJK-le andis piisava aluse ja ajendi uurimiseks alles märtsis 2018 laekunud Midfieldi vastuskiri, kus reklaamiagentuur väitis, et on jätnud Keskerakonnale olulises ulatuses arveid esitamata.