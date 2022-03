Seeder: tuleks lõpetada Eesti-Vene ja Eesti-Valgevene parlamendirühmade tegevus

Andres Metsoja (Isamaa) küsimuse peale, kas rühmade lõpetamiseks tuleks ehk mingi instrument luua, vastas riigikaitsekomisjoni juht Enn Eesmaa: "Mis puudutab Eesti-Vene parlamendirühma, siis meie kolleegidest kuulub sellesse rühma üsna palju inimesi. Nii et nemad peavad oma otsuse tegema. Kui sõda jätkub, mis on ilmne vähemalt esialgu, siis tõenäoliselt tuleks mõned asjad uuesti ümber vaadata. Sellist mõnusat parlamendi liikmete vahelist läbikäimist praeguses olukorras ei ole ilmselt kõige mõttekam jätkata. Küll aga juhul, kui neid kontakte üldse veel on ja tekib, siis tuleks kõigil tasandeil öelda välja Eesti arvamus, öelda välja Euroopa Liidu arvamus ja NATO arvamus, mis õnneks kõik langevad kokku."