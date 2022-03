VIDEO JA BLOGI | Saabunud on esimesed põgenikud, Eesti võimekus oleks aidata 10 000 ukrainlast

Tõniste andis ülevaate sõjategevusest ja märkis, et Venemaa rünnakud eri rinnetel jätkuvad. Eriti kriitiline on olukord lõunas, kus lähipäevil võidakse saavutada Krimmi maismaaühendus Donbasi varem okupeeritud aladega.

Mändmaa tõdes, et Eesti inimesed on näidanud üles erakordset abivalmidust. Ta kutsus üles oma tegevust koordineerima, hoidma kursis Pagulasabi näiteks kui aidatakse põgenikke transpordiga. Samuti märkis ta, et asjade annetamise asemel oleks parem näiteks Punasele Ristile annetus teha, kes saab soetada siis täpselt neid asju, mida Ukraina vajab. Mändmaa sõnul on praegu saabunud vähe inimesi ja Eesti riik jõuab neile kõigile igakülgset abi anda. Töö leidmisega põgenikele hakkab tegelema edaspidi töötukassa.

EPL uuris Mändmaalt, kas Eesti lagi põgenike vastuvõtul on tõesti ainult 2000 inimest ja kas see ei peaks olema rohkem. Sotsiaalministeeriumi kantsler seletas, et 2000 inimesele suudetakse riigi poolt esialgne vastuvõtukoht tagada, see pole aga ülemine piir. Ta märkis, et tõenäoliselt suudab Eesti vastu võtta kuni 10 000 inimest.