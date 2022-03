FOTOD ja VIDEO | Lvivis käib inimeste evakueerimine. Läti saatkond võttis bussi peale ka Eesti kodanikke

Kolmanda ja viimase bussi lahkumise ajaks oli linnas taas kuulda häiresireene. Eesti konsul Andry Ruumet ütles Delfile, et kolmandale bussile pääses ka tosinajagu eestlasi pluss mõned nende perekonnaliikmed Ukrainast. Lisaks sellele võeti kaasa ka mõned Ukraina kodanikud, kelle abikaasad on Eestis tööl. „Lühiajaliselt siin elavaid Eesti kodanikke on pärast tänast lahkumist Ukrainas veel umbes 50,” ütles konsul. „Pikaajalisi on muidugi rohkem. Lühiajalistega on meil olnud side ja enamus on öelnud, et nad püsivad siin. Või on sunnitud siin püsima, sest liikumine on väga keeruline.”

Delfiga rääkinud Galina ja Maria ütlesid, et Eestis viibivad mehed on nende pärast mures ja aeg on lahkuda. „Kuidagi aidata me ei saa, kui saaksime sõdida, siis sõdiksime,” ütles Galina.

Kiievi elanikust Eesti kodanik Orest oli Lvivis juhuse tahtel, kuna tal oli linnas asjatoimetusi seoses temalt kahe aasta eest varastatud ja Lvivis üles leitud autoga. „Aga sattusin sellisesse olukorda nagu praegu,” ütles Orest.

Läti konsul Edvīns Severs ütles, et kõiki oma kodanikke pole riik veel ära tuua suutnud. „Kahjuks tekkis olukord, kus Kiievist ja teistest Ukraina oblastitest polnud võimalik lahkuda,” ütles Severs. „Üritame mõne päeva pärast uuesti.” Vabu kohti bussi siiski ei jäetud. „Kui on vabu kohti, võtame kaasa teisi EL-i ja Ukraina kodanikke, et nad saaksid ohu eest lahkuda,” ütles Läti diplomaat. „Kui on võimalik eestlasi aidata, siis teeme selleks alati kõik.”