VAATA | Harkivi keskväljaku pommitamine, mis tappis 20 inimest

Videos on näha, et kannatada sai oblastiadministratsiooni hoone ees juba kaheksa aastat seisev vabatahtlike telk, vahendab UNIAN.

Päästeteenistus teatas esialgselt, et tabamusi said Harkivi oblastiadministratsiooni, ooperiteatri ja filharmoonia hooned ning osa elamumassiivist (peamiselt 4-5-kordsed elumajad).

Kella 11 ajal teatas Harkivi oblasti päästeteenistuse esindaja Jevgen Vassõlenko, et hukkunud on umbes 20 inimest.

Vassõlenko sõnul on inimesed oblastiadministratsiooni purunenud hoone rusude all. Sealt on päästjad välja toonud kuus inimest, kelle hulgas on esialgsetel andmetel üks laps. Umbes 20 inimest on ka vigastatud.