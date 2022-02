Eestisse on jõudnud esimesed sada Ukraina sõjapõgenikku

„Nii nagu kord aidati Eesti inimesi, on nüüd meie kord pakkuda tuge sõja eest põgenevatele ukrainlastele,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „Riik on pannud seljad kokku kohalike omavalitsuste ja kodanikuühiskonnaga ning teeme kõik, mis meie võimuses, et aidata.“

Siseminister Kristian Jaani sõnul on Politsei- ja Piirivalveamet viimase kahe ööpäeva jooksul Eesti-Läti piiri lähedal suhelnud ja nõu andnud ligi 270 Ukraina kodanikule, kes on Eestisse sisenenud. "Nende hulgas on nii neid, kes on juba Eestis elavad ukrainlased, Eestit läbivad ukrainlased ja ka sõjapõgenikud, kes soovivad ajutiselt siia jääda," märkis Jaani.