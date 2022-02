VIDEO | Eesti küberkaitsjad on kogu aeg lahingus: “Huvi meie süsteemide vastu on väga suur”

“Tänane kiirelt muutuv julgeolekukeskkond on paljudele küberkaitsjatele väljakutse, kuid ma olen kindel, et meie ja meie kolleegid tsiviilmaailmas teevad kõik selleks, et Eesti küberruum oleks hästi kaitstud.”

Nüüd, 15 aastat hiljem, on kompetentsi rohkem, vahendeid oluliselt rohkem ja sidemeid palju rohkem. “Siseriiklikult on [küber]koostöö hea, rahvusvaheliselt oleme [partneritega] töötanud välja väga tugeva võrgustiku. Täna oleme hästi kaitstud. Tajume täna väga hästi, mis meie küberruumis on toimumas. Siia juurde on ka oluline märkida, et kaitse arendamine peab olema pidev. Julgeolek, ka küberjulgeolek ei saa kunagi valmis, sinna peab pidevalt panustama,” ütleb Tikk.

“See rünnak, mis toimus 15 aastat tagasi, täna selliselt ei õnnestuks. Võib isegi öelda, et selliseid rünnakuid on juba jooksvalt meie vastu tehtud. Toona see tuli üllatusena, aga selle tulemusena oleme ehitanud väga selgelt riiklikult toimiva organisatsiooni,” räägib Tikk.

Tikk rõhutab ka, et on n-ö nägu väga suurele seltskonnale, kes iga päev töötab ja pingutab selle nimel, et kõik eelpoolmainitu töötaks: “Küberväejuhatuses on väga tugev tiimitöö!”

“Huvi meie kübersüsteemide vastu on väga suur. Eelkõige peame veenduma, et meie otsustajatel on õigel ajal info käes, kaitseministeeriumi valitsemisalal ja kaugemalgi. Need teenused tagavad, et õige info jõuaks võimalikult kiiresti vajalike inimesteni. Olgu nad otsustajad või nende otsuste täideviijad – kogu ahel võitlejast presidendini peab olema kaetud,“ räägib Mihkel Tikk.

“Selge on see, et meie [süsteemide] vastu tuntakse väga palju ebatervet huvi. Oleme kogu aeg lahingus – meil on kogu aeg n-ö küberkontaktid,” kirjeldab Tikk, kasutades seda sõna sisuliselt sõna “küberrünnakud” asemel.

“Küberkaitsja peab oma töös olema väga tähelepanek ja suutma analüüsida väga suurt andmehulka reaalajas. Et ta saaks aru, mis on tavapärasest erinev. Kust august proovitakse sisse tulla.”

“Lisaks n-ö rutiinsele tööle, kus kaitseme seda perimeetrit, mida me väga hästi tunneme, me peame arvestama ka sellega, et meie tehnoloogia on toodetud kellegi kolmanda poolt ja seal on võibolla mõni inimlik viga kuskil sisse tulnud, mis tähendab seda, et hakkab võidujooks ajaga, kas pahalane suudab selle enne ära kasutada, kui meie suudame selle ukse kinni panna.”

Tikk ütleb, et küberväjuhatuse töös on eri aspekte. “Kes jälgib trende ja püüab aru saada, kas keegi on urgitsemas, katsumas, kas [süsteemi] uks on lahti. On neid, kes uurivad juba täpsemalt, kui me leiame kuskilt mingi rünnaku – kust see võib tulla. Kuidas riske maandada?”

“Kasutame ka inimesi, kes oskaks asju katki teha – kõik teenused, mida arendame, me peame neid ka lõhkuma, et veenduda, et keegi teine neid ei saaks lõhkuda. Või lõhkuma kellegi teise toodetud tarkava, et saada teada, mis oli selle eesmärk, et meie süsteemidesse saadeti.”

Koostöö liitlastega

Nagu juba mainitud, siis küberkontakte on Eestil igapäevaselt ja avalikkusele jõuab nähtavamalt vaid jäämäe tipp: lihtsamad ummistusrünnakud, kus püütakse riiklikke veebilehti maha suunata. “Minu usk meie inimeste võimekusse on väga suur. Ja kuigi 100% ei saa väita, et kõik on korras, püüame ikka aasta-aastalt mina proaktiivsemaks, et põhiasjad on meil kaitstud,” kinnitab Tikk.

Palju tehakse ka rahvusvahelist koostööd liitlastega, kui peaks olema vaja üheskoos laiemat rünnakukampaaniat tõkestada. Näiteks harjutati mõned aastad tagasi õppusel Baltic Jungle ameeriklastega, kuidas A-10 lennukite hooldussüsteemi maha murda – küberkaitse ampluaa on väga lai.

Et aga küberkaitsjana töötada, peab olema väga hea pingetaluvus. ”Küberruumil pole selgeid piire – selliseid, nagu relvasüsteemil laskekaugus, kus on teada, et mingist kaugusest edasi midagi ei juhtu. Aga meil peab otsuseid targalt tegema, sest midagi võib alati valesti minna. On palju aspekte korraga, mida silmas pidada. Eks ta üks sõit ameerika mägedel ole,” räägib Tikk.

“Selles valdkonnas toimuvad lahingud, kontaktid iga päev, see hoiab inimesed erksana. Neile, kellele see töö meeldib, on küberväejuhatus üks põnevamaid kohti, kus töötada,” rõhutab ta.

