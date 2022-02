Helmed jahutavad eufooriat: Venemaa sõdurite moraal on kõrge ja Putin ei ole hull

Stuudios oli seekord külalisena ka sõjandusekspert Leo Kunnas.

Mart Helme ütles kohe sissejuhatuseks, et mingeid propagandapunkte levitama ei hakata, asjadest räägitakse otsekoheselt. „Kui te arvate, et olete juba küllastumuseni lugenud sellest Ukrainast peavoolumeedias, siis ärge pöörake meie kanalilt ära, sest me ei räägi propagandat, vaid seda, mis on tegelik analüüs,” lubas endine siseminister. Noppisime välja mõned mõtted.

1. Vladimir Putin pole hull

Esiteks lükati ümber üha enam toetust leidev teooria, et Venemaa president Vladimir Putin on kaotanud reaalsustaju ja käitub ebaratsionaalselt – venelased ei saa aru, miks peavad vennasrahvast tapma. „Ma mitte mingil juhul ei nõustu nende emotsionaalsete hüüatustega, et Putin on hulluks läinud ja et nad on sõgedad. Ei. Minu arvates on Venemaa väga ratsionaalselt käitunud ja enda vaatepunktist väga läbimõeldult käitunud. Jah, kõrgete riskidega, panused on praegu kõik või mitte midagi. Aga ma ei ütleks, et see on kuidagi sahmiv või irratsionaalne tegevus,” analüüsis Martin Helme. Tema sõnul pannakse paika uut maailmakorda nii julgeoleku kui ka majanduse mõttes.

„Mina ei tahaks olla mingil moel pessimist,” jätkas ta. „See on juba iseenesest võit, et Ukraina ei kukkunud esimese kahe-kolme päevaga kokku. See, et ei õnnestunud neid rivist välja lüüa ja ikkagi organiseeriti vastupanu ja nende linnade ümber ja linnadesse koonduvad lahingud, see on juba iseenesest võit. Aga ärme ära unusta, mis on venelaste eesmärk – ära hävitada seni kehtinud maailma julgeoleku ja maailma majanduse kord. Ja Ukraina on see alasi, millel see puruks taotakse.”