Ukraina lastekodudes elab ligi 100 000 last, paljud töötajad on põgenenud. SOS Lasteküla on valmis Ukraina põgenikke vastu võtma

“Oleme pidevas ühenduses Ukraina SOS Lastekülaga ning teame, et 76-st Ukraina lastekülas elavast lapsest 40 last koos saatjatega on Poola jõudnud ning 27 Poola poole liikumas, kus neil on juba olemas sobivad elukohad,” ütles Margus Oro. “Küll aga on Ukrainas seni alles veel riiklikud lastekodud, kus hetkel elab 98 000 last. Paljud töötajad on põgenenud Poola ning lastekodud jäänud ilma töötajateta. See aga tähendab, et võib tekkida olukord, kus lastekodulapsi toimetatakse riigist välja suuremates gruppides, ning sellisel juhul peame ka meie siin Eestis nende vastu võtmiseks valmis olema. Rahvusvahelises mõistes on tegemist saatjateta alaealistega.“