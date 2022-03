Vene sõjavang: poisid, aitab Kiievi ja Ukraina pommitamisest!

"Poisid, aitab Kiievi ja Ukraina pommitamisest, siin on palju haavatuid, halastage neile. Kui te jätkate oma tulelööke, siis hävitate nii oma sõdureid kui ka rahulikke elanikke. See pole meie sõda. Emad ja abikaasad, kutsuge oma mehed ja pojad koju, siin pole neil vaja olla," räägib Jevgeni Viktorovitš Spiridonov. Ta on sündinud 1985. aastal Kemerovo oblasti Kaltani linnas ja töötas Novokuznetski linna OMONis politseikaptenina ja oli informatsiooni-ja dokumentide grupi ülem.