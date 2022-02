Esmaspäeva ennelõunal ütles Tammer Delfile, et rünnakuid on viimasel ajal rohkem olnud. “Otsitakse seniselt aktiivsemaid nii-öelda lahtiseid uksi ehk turvanõrkusi,” sõnas ta. Ründajaid on igast maailma otsast, muidugi on internetis võimalik oma tõelist asukohta varjata. “Tuvastada, kus turvanõrkuste otsija on, on omaette väljakutse,” nentis ta.