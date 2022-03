OTSEBLOGI | Raketirünnakus Harkivi keskväljakule hukkus umbes 20 inimest, Valgevene väed sisenesid Ukrainasse

Harkivi oblasti päästeteenistuse esindaja Jevgen Vassõlenko teatas kella 11 ajal, et raketirünnaku tagajärjel Harkivi keskväljakule on hukkunud umbes 20 inimest.

Vassõlenko sõnul on inimese oblastiadministratsiooni purustatud hoone rusude all. Päästjad on rusude alt välja toonud kuus inimest. Esialgselt teatati, et nende hulgas on üks laps. Umbes 20 inimest on vigastatud.