Keskerakond vahetab Oudekki Loone NATO parlamentaarse assamblee delegatsioonist välja

"Kurb, et meie pistrikud siin ignoreerisid asjaolu, et iga reaktsioon tekitab vastureaktsiooni. Päriselt, aitab. Sõjaõhutamine on meid väga ohtlikusse olukorda toonud. Lõpetame nüüd ära. Lihtsalt vait võib ka olla," säutsus Loone 21. veebruaril.

Pärast pealetungi algust on Loone siiski Venemaa sõja hukka mõistnud. "See sõda on vastuvõetamatu. Venemaa valitsuse otsus valida sõjaliste operatsioonide tee on vale," kirjutas ta Twitteris peagi pärast 24. veebruari rünnaku algust.

Siiski otsustas Keskerakonna fraktsioon, et Loone asemel liitub NATO parlamentaarse assamblee Eesti delegatsiooniga Marko Šorin. "Sõnumi selgus," ütles Jaanus Karilaid lühidalt otsuse kommentaariks.

Karilaid tõi välja, et Šorin on teeninud Pärnu üksik-jalaväekompaniis ning tõusnud seal ajateenistuse jooksul rühmavanemaks. 2016.–2017. aastal oli ta riigikogu väliskomisjoni liige. Šorin on pikalt tegev kodukandi poliitikas, olles teeninud Sindi ja Tori vallavolikogu liikmena ning olnud Pärnu abilinnapea ning Sindi linnapea ja abilinnapea.