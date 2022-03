„Dalgliesh“ – ebatavalise detektiivi ebatavalised juhtumid

Agatha Christie kõrval on P. D. James kahtlemata üks inglise detektiivkirjanduse žanri juhtivaid naisi. Ülemkonstaabel Dalglieshi tegelaskuju võrsus just tema peast ja ta on kirjeldanud teda jäise südamega mehena. Tõepoolest, see olemuselt rafineeritud aristokraatlik detektiiv ei ole huvitatud millestki muust peale tõe väljaselgitamise, kuid tema kalkusel on ka oma põhjus. Tutvustame teile seda ebatavalist detektiivi pisut lähemalt.

Selles 1970ndate Inglismaal toimuvas sarjas lahendab konstaabel Adam Dalgliesh kolme pika osa jooksul kolme keerulist juhtumit, mis oleksid tavainimese jaoks tõeliselt ängistavad, kuna nende keskmes on õenduskool, puuetega inimeste kodu ja kirik. Dalgliesh suhtub kõigesse erapooletult ja kaalutletult, aga see ei tähenda, et ta oleks ükskõikne.

Dalgliesh on tõeline ekstsentrik, kuid ta ei tegutse siiski üksi. Tal on kaks assistenti: Jeremy Irvine („Sõjaratsu“, „Mamma Mia! Siit me tuleme taas“) seersant Charles Mastersoni ja Carlyss Peer („Holby City haigla“, „Arstid“) seersant Kate Miskini rollis. Carveli sõnul on Masterson noor täkk, tema tegelaskuju täielik vastand, keevaline, tahumatu ja ülbe tüüp, kelles Dalgliesh näeb nii rohkelt potentsiaali kui ka ohtu. Miskin seevastu on märkamatuks jäänud ja alahinnatud talent, kelle detektiiv leiab väikesest politseijaoskonnast ja võtab oma tiiva alla.

Näitleja usub, et detektiivilood ei kaota niipea oma võlu, sest, nagu on öelnud P. D. James, inimesed armastavad seda žanri, kuna see loob kaosest korda. Selleks et professionaalselt rolliks valmistuda, konsulteeris Carvel ka ühe päriselt tegutseva detektiiviga, et õppida, kuidas olla uurijana võimalikult tõhus ja vastutustundlik. Lisaks sukeldus ta oma tegelaskuju emotsionaalse tausta uurimiseks tema lemmikluuletustesse, et leida neist ridu, mis oleksid võinud tulla Dalglieshi peast. Kui ta aga tegelast paremini tundma õppis, sai ta aru, et Dalglieshi oli sarja alguseks omadega peaaegu täiesti läbi.