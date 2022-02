FOTOD | Eesti saatis Ukrainale taas abi, mis jõudis juba ka kohale

Siseminister Kristian Jaani sõnul on üksteise toetamine ja koostöö eriti tähtis just praegu, kus Venemaa on alustanud sõda Ukraina vastu. "Toetame Ukrainat kõikvõimalikul moel. Loodame, et Eesti saadetav abi aitab keeruliste situatsioonidega toimetulekul ja annab neile kindluse, et me oleme toeks ja nad ei ole üksi. See ebaõiglane olukord peab saama kiire lõpu," märkis siseminister.