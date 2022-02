Ukraina ja Venemaa delegatsioonid kohtuvad eelnevate tingimusteta homme läbirääkimisteks

"Ma ei usu, et kohtumine annab tulemuse, aga las nad proovivad. [Kohtume,] et ühelgi Ukraina kodanikul ei tekiks kahtlust, et mina presidendina ei üritanud sõda peatada, kui vähegi võimalust oli,” ütles Zelenskõi lühikeses televisioonis tehtud avalduses.

Zelenskõi lisas: "Ja kui meie esindajad on seal, on president siin, staabiülem on siin, peaminister on siin, sõjavägi on siin, ülemjuhataja on siin. Me kõik kaitseme oma riiki."