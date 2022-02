VIDEO | Ukraina parlamendiliige Kiievi tänaval: seisame siin selle eest, et aidata oma riigil ellu jääda

"Venelased ei kavatse alla anda. Putin on olnud järjekindel üle 20 aasta, ta tahab riigi üle võtta ja selle hävitada," räägib Sviatoslav Yurash Reutersile, miks ta on otsustanud relva kätte võtta ning Kiievi tänavatel patrullida. "Me kõik seisame siin, et aidata oma riigil ellu jääda," lisas ta, et ei kavatse Ukraina pealinnast põgeneda, vaid kaitseb linna iga hinna eest lõpuni.