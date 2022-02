VIDEO | Trump pööras Ukrainas toimuva enda kampaaniaks: seda poleks juhtunud, kui meie valimisi poleks võltsitud

"Me palvetame Ukraina rahva eest. Jumal õnnistagu neid kõiki," ütles Trump Floridas konservatiivide kogunemisel CPAC (Conservative Political Action Conference). Endine president lisas, et Putin kasutas Ukraina ründamiseks ära Bideni nõrkust, vahendab Reuters. „ Joe Biden on muutnud rahu kaoseks, pädevuse ebakompetentsiks, stabiilsuse anarhiaks ja turvalisuse katastroofiks,” lausus ta.

Trump sõnas, et Ukrainas toimuvat oleks saanud ära hoida, kui USA 2020. aasta presidendivalimised poleks olnud suur pettus. "Kõik mõistavad, et seda kohutavat katastroofi poleks kunagi juhtunud, kui meie valimisi poleks võltsitud ja kui mina oleksin president.” Donalt Trump pole ametlikult kinnitanud, et kavatseb 2024. aastal uuesti presidendiks kandideerida, kuid on jaganud sel teemal palju vihjeid.