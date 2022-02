VIDEO | Nälg näpistab ja süüa napib: vene sõdurid röövivad Ukrainas toidupoode

Kiiret pealetungi plaaninud Vene väed ei ole suutnud oma eesmärki täita, mistõttu vaevlevad nad logistiliste probleemide käes. Nii väiksematest kui ka suurematest asulatest on tulnud teateid Vene sõduritest, kes poodidest toitu varastavad. Nimelt on neil otsa saanud toidu- ning esmatarbekaubad. Lisaks seisavad maanteede ääres tankid ja soomukid, millel on kütus otsa saanud.