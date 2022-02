Ukraina valitsus lõi veebilehekülje, et aidata venelastel tuvastada sõjas hukkunud lähedasi

Vangi langenud Vene sõdurid. FOTO:

Kõik, kellel on lähedasi Vene armees, saavad nüüd jälgida teateid hukkunutest ja vangilangenutest Ukraina valitsuse loodud veebilehel. Leht on seda vajalikum, et Venemaa on ametlikult kinnitanud vaid ühte haavatut ja mitte ühtegi hukkunut ega vangilangenut.