VIDEO JA BLOGI | Kaitseministeerium: Eesti sai Saksamaalt loa saata Haubitsaid Ukrainasse

Venemaa soovib Valgevene pinnale paigutada oma tuumarelvad. Valgevenes on täna rahvahääletus põhiseaduse muutmiseks, et seda teha saaks.

Kiievi põhjaosas on Ukraina väed hävitanud sildu, et Vene rasketehnika edasi liikumist pidurdada. Pealinnas kehtib komandanditund vähemalt esmaspäevani. Paljud Kiievi elanikud on linnast põgenenud, linna jäänud viibivad varjendites.