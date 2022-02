Annetusliinid avatud! Toeta Ukraina sõjas haavatuid

Ukrainas kannatanuid on Eesti kaitseväe tervisekeskusesse taastusravile toodud juba varasemalt, kuid seoses aktiivse sõjategevusega Ukrainas on paratamatu kannatanute hulga kasvamine, teatas sihtasutus. Sihtasutus toetab läbi tehtud annetuste nende isikute ravi, keda on võimalik transportida Eesti või liitlasriikide raviasutustesse, ning kellele saab pakkuda meditsiinilist abi, mida on kohapealset olukorda arvestades seal keeruline osutada.

Eesti Reservohvitseride kogu esimees Villu Õun sõnas: „Eesti reservohvitserid kutsuvad reservväelasi ja kõiki Eesti inimesi toetama Ukraina sõjamehi, kes valavad verd enda isamaa, vabaduse ja inimväärse maailma eest. See on kallis meile ja seepärast on meie mõtted ja süda nendega. Usume, et lahinguväljal on palju tugevam olla, kui tead, et vigastatute eest kantakse hoolt ja selle eest seisavad tuhanded, ka kauged sõbrad. Seda julgust on meil võimalik anda nendele vapratele inimestele.“