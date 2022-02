Üle 6000 Venemaa arsti nõuavad ühispöördumises Putinilt sõja lõpetamist

Venemaa arstide pöördumine tõlgitud kujul:



Venemaa arstide, meditsiiniõdede ja parameedikute avalik kiri Venemaa Föderatsiooni presidendile ühes nõudmisega lõpetada sõjategevus Ukraina territooriumil.

Meie, Venemaa arstid, meditsiiniõed ja parameedikud, oleme kindlalt vastu Venemaa relvajõudude poolt Ukraina territooriumil läbiviidavatele sõjalistele aktsioonidele. Me ei otsi süüdlasi ja me ei mõista kellegi üle kohut. Meie ülesanne on päästa inimelusid. On raske ette kujutada inimlikumat elukutset kui arst. Ja nüüd, sel raskel ajal mõlema riigi jaoks, kutsume üles viivitamatult lõpetama sõjategevust ning lahendama kõiki poliitilisi küsimusi üksnes rahumeelsete vahenditega.

Nagu alati, ei jaga me inimesi sõpradeks ja vaenlasteks. Vandusime, et aitame igat inimest, olenemata rahvusest, usutunnistusest või poliitilistest vaadetest. Kuid täna ei piisa meie abist. Sõda võtab palju elusid ja halvab nii palju saatusi, et meil ei ole aega aidata, vaatamata kõigile võimalikele jõupingutustele. Kõik karjuvad valust ja hüüavad oma emade poole samas keeles. Iga mürsk või kuul, isegi kui see ei jõua sihtmärgini ja ei võta kellegi elu, toob ikkagi hirmu, paanikat ja valu. Valu, mis tõmbab südameid kokku. Igaühe süda on praegu valus. Tsiviilelanike oma. Sõdurite omad. Sõdurite emad ja naised. Laste omad. Keegi ei vääri seda hirmu. Keegi ei vääri seda, et teda tapetakse või vigastatakse. Juhuslikult või tahtlikult.

Meie sugulased, sõbrad, patsiendid ja kolleegid asuvad rünnatud aladel. Nende hulgas ei ole ühtegi inimest, kes saaks kasu käimasolevast verevalamisest. Me ei saa jääda eemale valust ja kannatustest, mis iga minutiga suurenevad.