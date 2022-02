Saksamaa tegi kannapöörde ning lubab Ukrainale saata abiks tankitõrjerelvi ja lühimaarakette

See otsus on märgiline, sest tänaseni on Saksamaa keelanud isegi partnerriikidel saata Ukrainasse relvi, mis toodetud Saksamaal.

Mõni tund tagasi tuli uudis, et Saksamaa on andnud loa Hollandil saata Ukrainasse 400 raketiheitjat. Tõenäoliselt on oodata seega lähiajal ka heakskiitu sellele, et Eesti saaks oma haubitsad samuti Ukrainasse saata. Seni pole sellekohast infot saanud ei kaitseminister Kalle Laanet ega ka kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm, ehkki töö selle kallal käib.