KAART | Balti riikide õhukeeld Vene lennukitele avaldab juba mõju: Moskvast tuleb Kaliningradi lennata kauge kaarega

Sotsiaalmeedias levivalt kuvatõmmiselt on näha, milline näeb välja keeludest tingitud lennuteekond Moskva ja Kaliningradi vahel - varasem teekond on kasvanud topeltpikaks.

Kuigi õhukeelu täitumiseni on veel aega, on Vene lennukid hakanud juba Eesti õhuruumi vältima. Näiteid on mitu - peamiselt käib jutt reisilennukitest, kes on Eesti õhuruumis otsa ringi pööranud.