Eva-Maria Liimets: nendest Ukraina linnadest, kus sõjategevus käib, on eestlaste evakueerimine praktiliselt võimatu

Eile kohtusid Brüsselis erakorraliselt Euroopa Liidu välisministrid. Nõupidamisele ühendus ka Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba, kes andis sõja käigust ülevaate ning palus Euroopa Liidu liikmesriikidelt mitmesugust abi.

“Ukraina välisminister selgitas, kui tõsise ja laiapindse sõjalise rünnaku all on Ukraina ning et Venemaa eesmärk on Ukraina tänane demokraatlikult valitud võim eemaldada,” rääkis Liimets. “Ta tänas senise toetuse ja abi eest ning palus nii humanitaarabi kui ka kaitsejõulist abi.”

Mis tempos edeneb EL-i kolmas sanktsioonipakett, mis praeguseks juba ka välja hõigatud? “Reede õhtul kinnitasime teise paketi, kuhu lisati välisministrite poolt väga olulised Venemaa tipp-poliitikud,” rääkis Liimets. “Kõigis asjades konsensust liikmesriikide vahel tõesti pole. Euroopa Liidu alalised esindajad kohtuvad nende arutamiseks esmaspäeval.”

Eesti soov: peatada vene kodanikele viisade jagamine kogu Schengeni ruumis

Eesti otsustas täna keelata Venemaa lennukitel oma õhuruumi sisenemise. Enne Eestit teatasid sellest otsusest ka Poola, Tšehhi ja Bulgaaria. Sisulise otsuse on laupäeva jooksul teinud ka Läti ja Leedu. “Meie vaates on muidugi oluline, et liikmesriikidelt tuleks selles osas koordineeritult otsus,” rääkis Liimets.

Sama tõdeb Liimets Venemaa kodanikele viisade väljastamise peatamise kohta, mida seni on teinud Läti ja Tšehhi. Liimetsa sõnul on oluline, et otsus tuleks kõigilt Schengeni riikidelt korraga, sest siis on asjal ka reaalne mõju.

"Kõigis bensiinijaamades olid suured rahvahulgad, söögist-joogist osteti neid tühjaks,"

Kas Eesti peatab viisade väljastamise ka juhul kui kõik Euroopa riigid sellega ei nõustu? “Selle üle ma siin praegu ei spekuleeri,” ütles Liimets.