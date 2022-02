Delfi kirjastaja annetas Ukraina sõjas kannatanute heaks 100 000 eurot

"Nüüd vajab Ukraina meediakogukond tohutut tuge, meil või teistel naabritel võib seda järgmisel päeval vaja minna," sõnati Leedu Delfist Luige otsust kommenteerides. "Saades aru, et tuge on vaja mitmekülgselt, eraldasime raha erinevatele organisatsioonidele, kuid samas ei unusta, et kolleegidest ajakirjanikud on eriti keerulises olukorras, seega pakume neile eraldi rea toetusest. Au Ukrainale! Au kangelastele!"