Isamaa nõuab parlamendi erakorralist kogunemist: Riigikogu peab nõudma täiendavaid sanktsioone

Isamaa teeb ettepaneku kutsuda kokku Riigikogu erakorraliselt, et teha pöördumine Euroopa Liidu riikide parlamentide, USA kongressi ja teiste riikide poole üleskutsega kehtestada täiendavad koheselt rakenduvad sanktsioonid.

Senised sanktsioonid ei heiduta piisavalt Venemaa kuritegelikku režiimi. Riigikogul tuleb pöörduda teiste parlamentide poole ettepanekuga, et nad nõuaksid oma valitsustelt tugevamaid samme.

Riigikogu peab kogunema erakorraliselt, et teha pöördumine EL riikide parlamentide, USA kongressi ning teiste sanktsioone kehtestanud riikide poole üleskutsega kehtestada täiendavad koheselt rakenduvad sanktsioonid:

Me peame tegutsema koheselt. Vajalik on töötada selle nimel, et uuteks sanktsioonideks saada võimalikult suur rahvusvaheline toetus. Rahvusvahelise surve suurendamiseks peab Eesti olema initsiaatoriks riikide koalitsioonis, kes kehtestavad ühepoolselt koheselt rakenduvad sanktsioonid.